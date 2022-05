Food Truck Pau, 9 juillet 2022, Pau.

Food Truck Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09 Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

15 15 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

L’équipe de tournage de « passion cafétéria » se trouve confrontée à la guerre de l’audimat. Pour sauver la série (et ses arrières), la productrice Catherine Marba décide de pimenter l’action…Mais tous ces changements ne vont pas plaire à toute l’équipe qui va se révolter et tenter de survivre dans la jungle télévisuelle. Une comédie musicale déjantée, où les rires et les situations improbables sont rythmés par des chansons françaises et internationales. Attention ! Moment délirant en vue !

Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public

* Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

L’équipe de tournage de « passion cafétéria » se trouve confrontée à la guerre de l’audimat. Pour sauver la série (et ses arrières), la productrice Catherine Marba décide de pimenter l’action…Mais tous ces changements ne vont pas plaire à toute l’équipe qui va se révolter et tenter de survivre dans la jungle télévisuelle. Une comédie musicale déjantée, où les rires et les situations improbables sont rythmés par des chansons françaises et internationales. Attention ! Moment délirant en vue !

Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public

* Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre *

L’équipe de tournage de « passion cafétéria » se trouve confrontée à la guerre de l’audimat. Pour sauver la série (et ses arrières), la productrice Catherine Marba décide de pimenter l’action…Mais tous ces changements ne vont pas plaire à toute l’équipe qui va se révolter et tenter de survivre dans la jungle télévisuelle. Une comédie musicale déjantée, où les rires et les situations improbables sont rythmés par des chansons françaises et internationales. Attention ! Moment délirant en vue !

Comédie musicale avec les ateliers comédie musicale adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Mise en place vocale Julie Saint-Josse

Durée 90mn – Tout public

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau

dernière mise à jour : 2022-05-02 par