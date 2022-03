Food Truck Festival Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau Bas-Rhin Haguenau 0 EUR Le Haguenau Food Truck Festival revient pour sa deuxième édition à la Halle aux Houblons, les 2 et 3 avril 2022.

Avis aux gourmands à Haguenau ! Les Food Truck, ces camionnettes remplies de bonnes choses à manger, s’installent dans les rues à l’heure du déjeuner partout dans le monde. Les visiteurs, dans une ambiance détendue et animée, pourront découvrir des spécialités locales de l’hexagone : alsaciennes, bretonnes…mais aussi des gourmandises venues des quatre coins du monde : Europe, Amérique du Sud ou bien Afrique. Sucrées ou salées, l’objectif c’est de se régaler ! Le Haguenau Food Truck Festival revient pour sa deuxième édition à la Halle aux Houblons ! +33 6 21 81 61 12 Le Haguenau Food Truck Festival revient pour sa deuxième édition à la Halle aux Houblons, les 2 et 3 avril 2022.

Haguenau

