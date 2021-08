Food Temple Australie Le Carreau du Temple, 24 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 19h30 à 23h

Le samedi 25 septembre 2021

de 10h à 20h

Le dimanche 26 septembre 2021

de 10h à 18h

gratuit

Grand rendez-vous festif et gastronomique, Food Temple invite pour cette cinquième édition la diversité de la cuisine australienne à sa table. Marché, brunch cuisiné par des Chef.fe.s, DJ set, masterclass et ateliers de cuisine pour les petits et les grands gourmands ! À table !

♦ TEASER ♦ FOOD TEMPLE AUSTRALIE

Food Temple, c’est le rendez-vous incontournable de la rentrée au Carreau du Temple pour tous les amoureux et curieux des arts culinaires. Cette année c’est la diversité de la cuisine australienne qui est invitée à notre table. L’événement convie petits et grands à découvrir les saveurs, les senteurs, les recettes et secrets venus d’Afrique.

Les chef.fe.s invité.e.s vous feront découvrir la richesse gustative de leur gastronomie ainsi que la diversité de cette cuisine, notamment la cuisine aborigène, peu connue en Europe. Pavlova, meat pie et sausage roll n’auront plus de secrets pour vous !

Food Temple est un festival culinaire qui :

valorise des gastronomies populaires et accessibles à tou.te.s

populaires et accessibles à tou.te.s promeut une alimentation saine et de bons produits

et de transmet des savoir-faire dans un esprit convivial et chaleureux

dans un esprit convivial et chaleureux adopte une démarche éco-responsable

AU PROGRAMME :

✔ LE VENDREDI SOIR

Le vendredi soir, profitez de l’ambiance festive du marché de nuit et d’un DJ set endiablé aux sonorités australiennes.

► Découvrez le programme de cette soirée !

✔ LA JOURNÉE DU SAMEDI

Déambulez à votre rythme dans la Halle à la découverte des ateliers de cuisine, des masterclass gratuites, du marché et de ses bons petits plats. Pour prolonger le plaisir, on vous gâte avec une exposition photos, des projections, une galerie d’art et une librairie itinérante.

► Découvrez le programme de cette journée !

✔ LA JOURNÉE DU DIMANCHE

On se retrouve tous ensemble pour le traditionnel brunch dominical, puis partez dans la Halle à la découverte des ateliers de cuisine, des masterclass gratuites, du marché et de ses bons petits plats. Une exposition photos, des projections, une galerie d’art et une librairie itinérante complètent cette édition 2021.

► Découvrez le programme de cette journée !

AU MENU :

Avec Food Temple Australie, on déguste le traditionnel brunch dominical concocté par le Chef australien Luke McLeod et le Chef japonais Sadayuki Yamanaka du restaurant Sandikala ! Au menu :

✔ Mise en bouche : Feuilletés au Dukka de Kangaroo Island

✔ Entrée 1 : Carpaccio de King Fish, Poulpe Braisé, Piment, Citron Caviarn, Bush Herbes, Macadamia, Vinaigrette au Kombucha de Verveine au Gingembre

✔ Entrée 2 : Soupe d’Ormeau d’Australie à la Citronnelle, Galanga, Piment Oiseau, Combava, Citron Vert, Courgettes, Tomates Cerises, Pleurotes, Coriandre

✔ Plat : Bœuf Wagyu d’Australie Grillé au BBQ

Sambal Piment – Anchois – Miel Manuka

Haricots Verts, Aubergine Fumé, Riz Gluant

✔ Dessert : Pavlova à la Rose, Compote d’Hibiscus – Rhubarbe, Fraises, Mûre, Menthe, Crème Mascarpone

Entre apprentissage de leurs plus belles recettes et dialogues, les masterclass sont des leçons de cuisine à la rencontre de l’univers des chefs. Gratuites, ouvertes à tous au cœur de la Halle et de l’auditorium, les chefs cuisineront en public leurs meilleurs plats, pour transmettre, apprendre et expliquer leurs secrets et astuces.

Des ateliers pour apprendre à faire des plats simples ou mieux comprendre l’univers de la cuisine. Réaliser soi-même sa pavlova, ses sausage rolls ou encore sa meat pie deviendra un jeu d’enfants !

Parce que tout bon repas commence par de bons produits, producteurs et artisans indépendants composent le marché de Food Temple Australie. Cette année, on y invite des producteurs et des marques à nous faire découvrir la richesse des saveurs australiennes.

Tout au long du week-end, découvrez les spécialités de la cuisine australienne à travers une sélection de coffee shops, pâtisseries et restaurants ! L’occasion de se régaler de plats incontournables présentés en portions à déguster sur le pouce ou confortablement installés à l’une des tablées conviviales du marché !

Pour prolonger le plaisir et en savoir plus sur la culture australienne, on vous gâte avec une exposition de photos, des projections de documentaire, une galerie d’art aborigène et une librairie itinérante !

Food Temple Australie pense aussi aux enfants et propose un espace de jeux et des ateliers pour permettre aux apprentis cuistots et explorateurs de partir à la découverte de la culture Australienne !

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (188m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (348m)



Contact :Le Carreau du Temple 0183819330 billetterie@carreaudutemple.org

