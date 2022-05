Food Hotel Tech 2022 Paris Event Center, 7 juin 2022, .

Food Hotel Tech 2022

du mardi 7 juin au mercredi 8 juin à Paris Event Center

Depuis 2017, Food Hotel Tech recense et expose tout ce que la technologie produit au service des hôtels et restaurants. Des innovations de pointe aux besoins fondamentaux, tout est présent pour que chaque établissement adopte la solution la plus adaptée à ses besoins et ses attentes. Comme à chaque édition, le salon abordera les questions liées au **recrutement, aux nouveaux modèles de restauration, aux réservations en direct, à l’expérience client, à la démarche RSE, la cybersécurité ou encore l’e-réputation.** Food Hotel Tech Paris est également l’occasion de **récompenser les entreprises qui innovent sur les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.** Lors du salon, trois prix seront remis : Le FHT Hotel Award et le FHT Resto Award pour les meilleures innovations, ainsi que le prix FHT de l’innovation. Les premières conférences annoncées : * Quels outils digitaux adopter en priorité pour accélérer son business ? * Quels atouts et quels outils pour recruter, former, fidéliser et motiver son staff ? * Suivez le rythme de la reprise : les solutions pour gagner du temps et de l’efficacité opérationnelle * Post-covid : le point sur les nouvelles habitudes de consommation à l’heure de la reprise * L’expérience virtuelle du Metavers peut-elle doper l’activité réelle * Instagram & TikTok : le storytelling au cœur de votre stratégie de communication * L’expérience client est (plus que jamais) la clé du succès dans nos salles ? * Êtes-vous prêts pour profiter de la reprise du tourisme d’affaire ? * Gestion d’un restaurant : quels leviers actionner pour booster ses marges ? * Les réservations directes reprennent des couleurs : comment surfer sur la demande ? **Les chiffres sur l’édition 2021 :** * Plus de 7800 visiteurs * 200 exposants * 60 startups * 60 speakers * 20 conférences [[https://www.foodhoteltech.com](https://www.foodhoteltech.com)](https://www.foodhoteltech.com)

sur inscription

Food Hotel Tech Paris est le salon spécialisé dans l’innovation technologique et les solutions digitales au service des hôteliers et des restaurateurs.

Paris Event Center 20 Avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris Quartier du Pont-de-Flandre Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T19:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T19:00:00