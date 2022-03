FOOD FIGHT + FLATHEAD L’intermediaire, 14 avril 2022, Marseille.

FOOD FIGHT + FLATHEAD

L’intermediaire, le jeudi 14 avril à 21:00

**FOOD FIGHT** (Rennes) : « Loin des errances capillaires et du chahut disparate des musiques dites actuelles, FOOD FIGHT trace son sillon de coeurs mous à cuir noir dans les bouges mal famés de l’underground français. Fondé à Rennes en 2020, le bouillonnant quatuor puise sa powerpop dans l’énergie du punk des origines, la digne détermination de la classe ouvrière britannique et les harmonies des glorieuses 60’s. » [https://foodfightpowerpop.bandcamp.com](https://foodfightpowerpop.bandcamp.com) [https://www.facebook.com/foodfightpowerpop](https://www.facebook.com/foodfightpowerpop) **FLATHEAD** (Marseille) : « 5 icônes du rock marseillais réunis dans un seul et même groupe. Mené par Téo Tomy Tannières de Tomy & The Cougars, accompagné de David Hofmann (Calvitie, Seppuku, Hofmann Family Blues Experience), Rudy “Rock” Romeur (The Aggravation, Sun Sick, La Flingue), Théo Serre (Pogy & Les Kéfars, KAEL) et Mathieu Aimon (Parade). Formé en Janvier 2020, le groupe vient juste de dévoiler au monde son 1er EP composé de 5 titres, “The End of my World” (disponible en vente en K7 et CD au concert ou via Bandcamp) qu’il défendra bec et ongles devant le public si exigeant de l’Intermédiaire bondé, d’un parterre truffé de rockeurs marseillais aux bras croisés et aux pieds sur la scène. NO SYNTHS… ONLY GUITARS. » [https://flathead.bandcamp.com/](https://flathead.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/FLATheadmarseille/](https://www.facebook.com/FLATheadmarseille/)

5€

♫♫♫

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T21:00:00 2022-04-14T23:59:00