2022-03-02 09:00:00 – 2022-03-02 16:30:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne Food Ambitions – Enjeux et stratégie de l’avenir alimentaire Food Ambitions est un projet chef d’oeuvre organisé par les CAP hôtellerie restauration du Lycée Colard Noël sur les enjeux et stratégie de l’avenir alimentaire. Le déroulé : 9h : Ouverture du séminaire

9h30 : Discours de Mmes Macarez et Oven

10h : Conférence de Bernard Boutboul

12h : Cocktail Déjeunatoire*

14h à 15h45 : ateliers et débats animés

16h : Restitution des 4 rapporteurs

agglo@casq.fr +33 3 23 06 30 06

