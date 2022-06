Fontvieille fête le 14 Juillet

Fontvieille fête le 14 Juillet



Mercredi 13 Juillet

20h – Repas Cochon à la broche sur la Place Fernand Arnaud organisé par le comité des fêtes – Réservations au 06 81 83 23 86 / 07 67 45 77 23

21h Soirée Bal avec DJ Joris



Jeudi 14 Juillet

8h – Déjeuner sous les Halles organisé par le Club Taurin

11h – Abrivado de la Manade Cayzac

12h – Apéritif citoyen, ouvert à tous, offert par la municipalité sur la Place de la Mairie

13h – Sardinade sous les Halles organisée par le Comité des fêtes, sans réservation

17h – Course dans les arènes – Les Espoirs de la Manade Chauvet Trophée de l’avenir Fontvieille fête le 14 juillet !



