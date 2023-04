Ferrade d’automne et traditionnel aïoli – edition 2023 Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Ferrade d’automne et traditionnel aïoli – edition 2023 Manade Chauvet, Mas de Cadenet, 1 octobre 2023, Fontvieille. 11h Ferrade d’automne du club taurin Fontvieillois et son traditionnel aïoli au Mas de Cadenet (Manade Chauvet). Inscription indispensable..

2023-10-01 à 10:30:00 ; fin : 2023-10-01 17:00:00. .

Manade Chauvet, Mas de Cadenet

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



11: 00 Ferrade of the club fall taurin fontvieillois and its traditional aioli in the Mas de Cadenet. Reservation required 11h Ferrade de otoño del club taurino de Fontvieillois y su tradicional alioli en el Mas de Cadenet (Manade Chauvet). Inscripción obligatoria. 11:00 Ferrade des Clubs fallen Taurin Fontvieillois und seine traditionelle Aioli in der Mas de Cadenet. Reservierung erforderlich Mise à jour le 2023-04-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Manade Chauvet, Mas de Cadenet Adresse Manade Chauvet, Mas de Cadenet Ville Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille

Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Ferrade d’automne et traditionnel aïoli – edition 2023 Manade Chauvet, Mas de Cadenet 2023-10-01 was last modified: by Ferrade d’automne et traditionnel aïoli – edition 2023 Manade Chauvet, Mas de Cadenet Manade Chauvet, Mas de Cadenet 1 octobre 2023 Manade Chauvet, Mas de Cadenet Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhône