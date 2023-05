Balade au pas de l’âne : Le sentier des Moulins, 10 septembre 2023, Fontvieille.

Balade au pas de l’âne

Le sentier des Moulins

Petite balade familiale en compagnie de 2 p’tits ânes bâtés dans les collines chères à Alphonse Daudet..

2023-09-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-10 12:00:00. .

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Stroll at the pace of the donkey

The path of the Mills

Small family stroll in the company of 2 little donkeys in the hills dear to Alphonse Daudet.

Paseo en burro

El sendero del molino

Un corto paseo familiar en compañía de dos burritos por las colinas tan queridas por Alphonse Daudet.

Ein Spaziergang im Eselsschritt

Der Pfad der Mühlen

Kleiner Familienspaziergang in Begleitung von zwei kleinen Eseln durch die von Alphonse Daudet geliebten Hügel.

Mise à jour le 2023-05-12 par Parc Naturel Régional des Alpilles