125ème Fêtes du Club Taurin Fontvieillois Centre ville, 25 août 2023, Fontvieille.

C’est déjà la 125ème anniversaire du Club Taurin Fontvieillois! Pendant 4 jour venez assister à des Abrivados, Courses Camarguaises et bien sûr, les fameux soirées bodega!.

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-28 . .

Centre ville Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s already the 125th anniversary of the Fontvieillois Bullfighting Club! During 4 days come to attend Abrivados, Courses Camarguaises and of course, the famous bodega evenings!

¡Ya es el 125 aniversario del Club Taurino Fontvieillois! Durante 4 días ven a asistir a Abrivados, Cursos Camarguaises y por supuesto, ¡las famosas tardes de bodega!

Der Club Taurin Fontvieillois feiert sein 125-jähriges Bestehen! Erleben Sie vier Tage lang Abrivados, Camargue-Rennen und natürlich die berühmten Bodega-Abende!

Mise à jour le 2023-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles