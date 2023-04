Bourse aux jouets & articles puériculture Centre ville Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

Bourse aux jouets & articles puériculture Centre ville, 14 mai 2023, Fontvieille. Bourse aux jouets et articles puériculture organisé par l’Association des Parents d’Elèves de Fontvieille.

2023-05-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:00:00. .

Centre ville Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Toys market organised by the Fontvieille Parents Association Mercadillo de juguetes y puericultura organizado por la Asociación de Padres de Fontvieille Spielzeug- und Babyartikelbörse organisiert von der Association des Parents d’Elèves de Fontvieille (Elternverein von Fontvieille) Mise à jour le 2023-04-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Centre ville Adresse Centre ville Cours Hyacinthe Bellon Ville Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre ville Fontvieille

Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

Bourse aux jouets & articles puériculture Centre ville 2023-05-14 was last modified: by Bourse aux jouets & articles puériculture Centre ville Centre ville 14 mai 2023 Centre ville Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhône