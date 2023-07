Journée Ball-Trap FONTRAILLES Fontrailles, 5 août 2023, Fontrailles.

Fontrailles,Hautes-Pyrénées

Ball Trap au lac à Fontrailles.

Inscription sur place..

2023-08-05 08:30:00 fin : 2023-08-05 . EUR.

FONTRAILLES

Fontrailles 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ball Trap at Fontrailles lake.

Registration on site.

Trampa de bolas en el lago de Fontrailles.

Inscripción in situ.

Ball Trap am See in Fontrailles.

Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65