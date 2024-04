FONTJUN 44 Saint-Chinian, dimanche 16 juin 2024.

FONTJUN 44 Saint-Chinian Hérault

L’Atelier H, troupe de théâtre amateur, présentera Fontjun 44 , un spectacle mémoriel sur les événements tragiques qui ont semé détresse, horreur et effroi dans Capestang et tout le canton en juin 1944.

L’Atelier H, troupe de théâtre amateur, présentera Fontjun 44 , un spectacle mémoriel sur les événements tragiques qui ont semé détresse, horreur et effroi dans Capestang et tout le canton en juin 1944.

Spectacle écrit et mis en scène par Jacques Chamayou. Patric Béziat, qui a coordonné les recherches historiques et donnera une conférence sur le sujet à la Maison du Peuple de Capestang le samedi 1er juin et le vendredi 19 juillet à 18 h.

Entrée libre aux spectacles et aux conférences. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

L’événement FONTJUN 44 Saint-Chinian a été mis à jour le 2024-04-03 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN