FESTIVAL DE POÉSIE : LES MOTS DU VENT – 2ÈME EDITION, 23 juin 2023, Fontjoncouse.

Fontjoncouse,Aude

Festival de poésie : Les Mots du vent, destiné à tous les publics et dont l’objectif est de rapprocher de la lecture, des métiers du livre, de la poésie. L’occasion pour le public de découvrir la richesse patrimoniale du village. Récitals donnés dans l’église romane. Scènes ouvertes.

23 Juin : Au village :

17h/ Lancement du festival avec Roger West place Aurélie Salel

18h/ “Poeticas“ avec Sandra Hurtado-Ros et Gérard Zuchetto, église Sainte-Léocadie

20h/ Marché nocturne, place Aurélie Salel

“Poètes et éditeurs“ (éd. Phloème, Rosa Canina, Méridianes, la Maison de la Poésie Jean Joubert)

lectures de Jean-Marc Barrier, Yves Ouallet, Teo Libardo, Pierre Manuel

Avec le concours de la Maison de la poésie Jean Joubert de Montpellier (stand des poètes) de la librairie

Les Arts de Lire (Lagrasse)

la participation des vignerons de Fontjoncouse

le concours des bénévoles des associations du village

-Scènes Ouvertes Le Petit Marathon (format 10 minutes – gratuit).

-Espace livres : dédié aux éditeurs, à la librairie Les Arts de lire de Lagrasse (EPCC les Arts de lire). Toute la durée du festival.

– Courettes, jardins, parvis de l’église

récitals poétiques (Entrée libre. durée 20 minutes).Atelier d’écriture, vidéo

-Buvette : Comité des fêtes de Fontjoncouse. Vins locaux.

-Repas : food-truck installé espace Aurélie Salel pendant le festival.

Réservation conseillée pour les repas du soir (07 63 93 62 61)..

2023-06-23 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Fontjoncouse 11360 Aude Occitanie



Poetry festival: Les Mots du vent, intended for all audiences and whose objective is to bring together reading, the book trade and poetry. The opportunity for the public to discover the rich heritage of the village. Recitals given in the Romanesque church. Open stages.

june 23 : In the village :

5pm/ Launching of the festival with Roger West at Aurélie Salel square

18h/ ?Poeticas? with Sandra Hurtado-Ros and Gérard Zuchetto, Sainte-Léocadie church

20h/ Night market, Aurélie Salel square

poets and publishers (Phloème, Rosa Canina, Méridianes, la Maison de la Poésie Jean Joubert)

readings by Jean-Marc Barrier, Yves Ouallet, Teo Libardo, Pierre Manuel

With the help of the Maison de la poésie Jean Joubert of Montpellier (poets’ stand) of the bookshop

Les Arts de Lire (Lagrasse)

the participation of the wine growers of Fontjoncouse

the help of the volunteers of the associations of the village

-Open stages Le Petit Marathon (10 minutes format – free).

-Book area: dedicated to publishers, at the bookstore Les Arts de lire in Lagrasse (EPCC les Arts de lire). For the duration of the festival.

– Courtyards, gardens, church square

poetic recitals (free entrance. duration 20 minutes).writing workshop, video

-Refreshment bar: Festival Committee of Fontjoncouse. Local wines.

-Meals: food-truck installed space Aurélie Salel during the festival.

Reservation recommended for evening meals (07 63 93 62 61).

Festival de poesía: Les Mots du vent, dirigido a todos los públicos y cuyo objetivo es acercar la lectura, el comercio del libro y la poesía. Una oportunidad para que el público descubra el rico patrimonio del pueblo. Recitales en la iglesia románica. Escenarios abiertos.

23 de junio: En el pueblo :

17:00 h/ Presentación del festival con Roger West en la plaza Aurélie Salel

18:00 h/ « Poéticas » con Sandra Hurtado-Ros y Gérard Zuchetto, iglesia Sainte-Léocadie

20.00 h/ Mercado nocturno, plaza Aurélie Salel

poetas y editores (Phloème, Rosa Canina, Méridianes, la Maison de la Poésie Jean Joubert)

lecturas de Jean-Marc Barrier, Yves Ouallet, Teo Libardo, Pierre Manuel

Con el apoyo de la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier (stand de los poetas) y de la librería

Les Arts de Lire (Lagrasse)

la participación de los viticultores de Fontjoncouse

la ayuda de voluntarios de las asociaciones del pueblo

-Escenario abierto Le Petit Marathon (formato de 10 minutos – gratuito).

-Espacio del libro: dedicado a los editores, en la librería Les Arts de lire de Lagrasse (EPCC les Arts de lire). Durante todo el festival.

– Patios, jardines, plaza de la iglesia

recitales de poesía (entrada gratuita. Duración 20 minutos), taller de escritura, vídeo

-Bar de refrescos: Comité des fêtes de Fontjoncouse. Vinos locales.

-Comidas: food-truck instalado en el espacio Aurélie Salel durante el festival.

Se recomienda reservar para las cenas (07 63 93 62 61).

Poesiefestival: Les Mots du vent (Die Worte des Windes), das sich an alle Bevölkerungsgruppen richtet und das Lesen, die Buchbranche und die Poesie näher bringen soll. Eine Gelegenheit für das Publikum, das reiche Kulturerbe des Dorfes zu entdecken. Liederabende in der romanischen Kirche. Offene Bühnen.

23. Juni: Im Dorf :

17h/ Eröffnung des Festivals mit Roger West auf dem Platz Aurélie Salel

18h/ Poeticas? mit Sandra Hurtado-Ros und Gérard Zuchetto, Kirche Sainte-Léocadie

20h/ Nachtmarkt, Place Aurélie Salel

poeten und Verleger (Verlag Phloème, Rosa Canina, Méridianes, Maison de la Poésie Jean Joubert)

lesungen von Jean-Marc Barrier, Yves Ouallet, Teo Libardo, Pierre Manuel

Mit Unterstützung der Maison de la poésie Jean Joubert de Montpellier (Stand der Dichter) der Buchhandlung

Les Arts de Lire (Lagrasse)

die Teilnahme der Winzer von Fontjoncouse

die Unterstützung der Freiwilligen der Vereine des Dorfes

-Offene Bühnen Le Petit Marathon (Format 10 Minuten – kostenlos).

-Bücherbereich: den Verlegern gewidmet, in der Buchhandlung Les Arts de lire in Lagrasse (EPCC les Arts de lire). Während der gesamten Dauer des Festivals.

– Couretten, Gärten, Vorplatz der Kirche

poesievorträge (Eintritt frei. Dauer 20 Minuten).Schreibwerkstatt, Video

-Getränkestand: Comité des fêtes de Fontjoncouse. Weine aus der Region.

-Mahlzeiten: Foodtruck, der während des Festivals im Espace Aurélie Salel aufgestellt wird.

Reservierung für die Abendmahlzeiten empfohlen (07 63 93 62 61).

