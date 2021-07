Fontiers-Cabardès Foyer municipal Aude, Fontiers-Cabardès Fontiers il y a 150 ans ! Foyer municipal Fontiers-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

Nous vous proposons un voyage dans le temps avec M. François Neibecker, historien et professeur d’Histoire. À travers ses recherches parmi les archives documentaires, vous vous retrouverez à partager les infrastructures et les conditions de vie des habitants de Fonties d’il y a 150 ans. Les sujets couverts comprennent notamment : – les sources ; – une identité villageoise en mutation (séparation avec Lacombe) ; – une population en transition démographique (natalité, mortalité, mobilité, taille) ; – une alphabétisation en cours ; – une « oligarchie au petit pied » sous contrôle ; – le déclin de la communauté villageoise et l’essor de la pauvreté.

Selon les normes en vigueur et le nombre de participants, un pass sanitaire peut vous être demandé, pas de moyens de test sur place, merci de prévoir de le faire par vos propres moyens à l’avance si votre vaccination n’est pas encore conforme

Découverte du quotidien à Fontiers-Cabardès il y a 150 ans, avec l’aide des documents d’archives. Foyer municipal rue Paul Riquet, 11390 Fontiers-cabardès Fontiers-Cabardès Aude

