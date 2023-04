Cross de Fontgombault Fontgombault Fontgombault Catégories d’Évènement: Fontgombault

Indre Fontgombault . Sur le parcours du swing-golf, théâtre de 2 départementaux il y a quelques années, ouvert à toutes les catégories.

13h45 Eveil Athlétiques M et F : environ 800m

14h15 Poussin M et F : 1 boucle 1400 m

14h35: Benj ( M et F) et MIF : boucle D +1 boucle 2200 m

15h00 MIM + CAF : 2 boucles PB 2800 m

15h30 CAM + JUM + JUF + ESM + ESF + cross court : 3 boucles 4200m

Sur le parcours du swing-golf, théâtre de 2 départementaux il y a quelques années, ouvert à toutes les catégories.

leblancathle@yahoo.com +33 6 32 72 91 84 https://www.leblancathle.fr/collect/description/202779-z-cross-fontgombault-11-novembre-2022?header=%2Fpage%2F1621789-cross-de-fontgombault

