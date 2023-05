Escapade aux cabrioles Les Auzannes, 13 juillet 2023, Fontgombault.

Venez prendre un bol d’air dans une ferme d’élevage de chèvres où l’on fabrique des produits issus du lait du troupeau (Pouligny-St-Pierre, tomme de chèvre, fromages frais, yaourts …).

Mercredi 2023-07-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Les Auzannes

Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire



Come and take a breath of fresh air on a goat farm where we make products from the milk of the herd (Pouligny-St-Pierre, goat’s cheese, fresh cheese, yoghurt …)

Venga a respirar aire puro en una granja de cabras donde elaboramos productos con la leche del rebaño (Pouligny-St-Pierre, queso de cabra, queso fresco, yogur, etc.)

Schnuppern Sie frische Luft auf einem Ziegenhof, auf dem Produkte aus der Milch der Herde hergestellt werden (Pouligny-St-Pierre, Ziegentomme, Frischkäse, Joghurt …)

