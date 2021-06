FONTFROIDE LA NUIT Narbonne, 24 août 2021-24 août 2021, Narbonne.

FONTFROIDE LA NUIT 2021-08-24 22:00:00 – 2021-08-27

Narbonne Aude Narbonne

41 EUR

Quand tombe la nuit, Fontfroide s’illumine et vous invite à un voyage initiatique et poétique.

Laissez-vous charmer par un parcours nocturne en Son et Lumière.

Informations pratiques : du mardi au vendredi, entrée de 22h à 22h45, fermeture abbaye à minuit.

+33 4 68 45 11 08

Quand tombe la nuit, Fontfroide s’illumine et vous invite à un voyage initiatique et poétique.

Laissez-vous charmer par un parcours nocturne en Son et Lumière.

Informations pratiques : du mardi au vendredi, entrée de 22h à 22h45, fermeture abbaye à minuit.