Le musée d'Art moderne de Fontevraud participe une nouvelle fois à la Nuit européenne des musées le samedi 13 mai 2023, de 19h00 à 22h00. Cette soirée est l'occasion de découvrir la collection du musée et l'exposition temporaire Aliénor l'Ouragane d'Agnès Thurnauer sous un nouvel angle, grâce à un soliste talentueux – dont l'instrument et le programme demeurent secrets – qui se produira, toutes les heures, dans les salles du musée. Les visiteurs peuvent déambuler et se laisser surprendre par ces intermèdes musicaux. Cette expérience nocturne offre une occasion unique de partager des moments inattendus et d'interagir avec les œuvres. Pour cet événement, le musée sollicite l'association Lyre&Muses qui allie art et musique au sein de lieux culturels d'exception.

Jean POUGNY, Chaise et violoncelle © Adagp, Paris, 2023 – crédit photo : Fontevraud, le musée d’Art moderne / Raphaël Chipault