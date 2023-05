LES QUARTIERS DE PRINTEMPS : ATELIER FAMILLE – À VOS SENS, PRÊTS, PARTEZ !, 3 mai 2023, .

À l’occasion de Pâques à Fontevraud, le jeune public profite d’une programmation conçue spécialement pour lui. Visites ludiques, ateliers créatifs et découvertes révèlent le pouvoir enchanteur de l’Abbaye royale..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . .

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



On the occasion of Easter at Fontevraud, the young public will enjoy a program designed especially for them. Playful visits, creative workshops and discoveries reveal the enchanting power of the Royal Abbey.

Durante la Semana Santa en Fontevraud, los jóvenes pueden beneficiarse de un programa diseñado especialmente para ellos. Visitas lúdicas, talleres creativos y descubrimientos revelan el poder encantador de la Abadía Real.

Anlässlich der Osterfeiertage in Fontevraud gibt es ein speziell auf das junge Publikum zugeschnittenes Programm. Spielerische Besichtigungen, kreative Workshops und Entdeckungen offenbaren die bezaubernde Kraft der königlichen Abtei.

