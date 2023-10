Réutiliser le patrimoine architectural : enjeux de reconversion, nouveaux usages – les jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Fontevraud-l'Abbaye

Maine-et-Loire Réutiliser le patrimoine architectural : enjeux de reconversion, nouveaux usages – les jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye, 1 décembre 2023, Fontevraud-l’Abbaye. Réutiliser le patrimoine architectural : enjeux de reconversion, nouveaux usages – les jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 Vendredi 1 décembre, 09h30 Fontevraud-l’Abbaye Inscription en ligne prochainement La reconversion des édifices patrimoniaux reste d’actualité, tant les fonctions et les usages du bâti cherchent à s’adapter aux évolutions et aux besoins de la société. De nos jours, cette notion interpelle de nombreux acteurs, qu’ils soient élus, aménageurs, architectes ou associations de sauvegarde du patrimoine…

En Pays de la Loire, comme dans bien d’autres territoires, la réutilisation du patrimoine soulève plusieurs questions. Faut-il la comprendre comme la promotion d’un modèle de développement inscrit dans les enjeux contemporains ? Comment conjuguer la mémoire des territoires et les nouveaux projets ? Comment requalifier un usage ? Ce sont quelques-unes des problématiques qui interrogeront la légitimité de la reconversion.

La Région des Pays de la Loire et l’Abbaye royale de Fontevraud proposent un programme sur deux journées pour appréhender les enjeux de la reconversion du patrimoine architectural. Vendredi 1er décembre à l’abbaye royale de Fontevraud à Fontevraud

Regards croisés sur la sauvegarde du patrimoine religieux des communes : enjeux, méthodologie et cas d’étude. Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00 Réutiliser le patrimoine reconversion Rencontres régionales du patrimoine les jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 – Inventaire général, Région des Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Fontevraud-l'Abbaye, Maine-et-Loire Autres Lieu Fontevraud-l’Abbaye Adresse Fontevraud-l’Abbaye Ville Fontevraud-l’Abbaye Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye latitude longitude 47.181792;0.049861

Réutiliser le patrimoine architectural : enjeux de reconversion, nouveaux usages – les jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 2023-12-01 2023-12-01 was last modified: by Réutiliser le patrimoine architectural : enjeux de reconversion, nouveaux usages – les jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 1 décembre 2023