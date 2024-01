EXPOSITION ESTIVALE AU MUSÉE D’ART MODERNE DE FONTEVRAUD Fontevraud-l’Abbaye, dimanche 1 septembre 2024.

EXPOSITION ESTIVALE AU MUSÉE D’ART MODERNE DE FONTEVRAUD Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01

Chaque été, le musée invite à la contemplation des œuvres d’une figure artistique majeure.

Après « Métamorphoses. Dans l’art de Claude Monet » en 2022 et Rembrandt en eau-forte en 2023, le musée présente Bernard Buffet, plus grand peintre français de l’après-guerre, dont le style et la trajectoire singulière, fascine et interroge la mémoire collective.

Place Plantagênet

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



