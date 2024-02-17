CONCERT : « SOUFFLER SUR LES NUAGES EN ATTENDANT LE PRINTEMPS » – CLIMATOLOGIE D’UNE CABANE EN HIVER Fontevraud-l’Abbaye, samedi 17 février 2024.

CONCERT : « SOUFFLER SUR LES NUAGES EN ATTENDANT LE PRINTEMPS » – CLIMATOLOGIE D’UNE CABANE EN HIVER Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17

Cette pièce pour chœur mixte met en musique 31 haïkus d’hiver écrits par des sages japonais. Elle est interprétée en déambulation dans l’Abbaye par la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes, l’Institut Musical de Vendée et la Maîtrise des Pays de la Loire.

Composition : Alexandra Grimal.

EUR.

Place des Plantagênets

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



L’événement CONCERT : « SOUFFLER SUR LES NUAGES EN ATTENDANT LE PRINTEMPS » – CLIMATOLOGIE D’UNE CABANE EN HIVER Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2024-01-10 par eSPRIT Pays de la Loire