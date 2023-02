Festival Les Coeurs à prendre Hippodrome de La Réole, 24 août 2023 15:00, Fontet.

Réservé aux célibataires et autres âmes seules ! 24 – 27 août 1

https://www.lescoeursaprendre.com

Le festival des Cœurs à prendre, c’est 3 jours de fête, d’animations,

de jeux, de speed-dating, de musique et de danse, d’ateliers séduction,

de bal à l’ancienne, pour se faire de nouveaux amis,

et peut-être… rencontrer l’âme soeur…

Le pass du festival donne accès à :

– Toutes les animations :

o Speed-dating (sur inscription, il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde)

o Ateliers séduction

o Conférences sur la relation sentimentale et amoureuse

o Jeux en extérieur

o Concerts

o Bal à l’ancienne

o Ateliers toutes danses

– L’accès au Cupidon-service pendant le festival

– L’inscription automatique (sauf avis contraire de votre part) à l’application de rencontre du festival

– L’accès aux divers food-trucks et autres stands alimentaires pour tous les régimes.

– L’accès aux villages des exposants :

o Village du bien-être. On ne peut être bien avec l’autre que si l’on est bien avec soi-même…

o Village du bien-vivre – tout un éventail de producteurs et artisans locaux. Librairie spécialisée.

o Village de la rencontre – agences de voyages spécialisées, coachs de la séduction et de la rencontre, agences matrimoniales, sites internet.

Hippodrome de La Réole Mijéma Fontet 33190 Gironde

Le festival des Cœurs à prendre, c’est 3 jours de fête, d’animations,

de jeux, de speed-dating, de musique et de danse, d’ateliers séduction,

de bal à l’ancienne, pour se faire de nouveaux amis,

et peut-être… rencontrer l’âme soeur…

Le pass du festival donne accès à :

– Toutes les animations :

o Speed-dating (sur inscription, il n’y aura peut-être pas de place pour tout le monde)

o Ateliers séduction

o Conférences sur la relation sentimentale et amoureuse

o Jeux en extérieur

o Concerts

o Bal à l’ancienne

o Ateliers toutes danses

– L’accès au Cupidon-service pendant le festival

– L’inscription automatique (sauf avis contraire de votre part) à l’application de rencontre du festival

– L’accès aux divers food-trucks et autres stands alimentaires pour tous les régimes.

– L’accès aux villages des exposants :

o Village du bien-être. On ne peut être bien avec l’autre que si l’on est bien avec soi-même…

o Village du bien-vivre – tout un éventail de producteurs et artisans locaux. Librairie spécialisée.

o Village de la rencontre – agences de voyages spécialisées, coachs de la séduction et de la rencontre, agences matrimoniales, sites internet.