ENQUÊTE DANS LE VILLAGE DE FONTÈS ! 16 Boulevard Jules Ferry, 3 mai 2023, Fontès.

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses énigmes. Pour cela, vous explorez le village viticole de Fontès en quête d’indices qui vous font découvrir le patrimoine caché et méconnu des lieux ! Patrick, guide- conférencier, vous révèle quelques éléments de l’histoire fontésole..

2023-05-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-03 17:00:00. EUR.

16 Boulevard Jules Ferry

Fontès 34320 Hérault Occitanie



Inspector Rando needs help to solve his riddles. To do this, you explore the wine village of Fontès in search of clues that will help you discover the hidden and unknown heritage of the place! Patrick, guide and lecturer, will reveal some elements of the history of Fontès.

El inspector Rando necesita ayuda para resolver sus enigmas. Para ello, explorará el pueblo vinícola de Fontès en busca de pistas que le ayuden a descubrir el patrimonio oculto y poco conocido del lugar Patrick, guía y conferenciante, le desvelará parte de la historia de Fontès.

Inspektor Rando braucht Hilfe, um seine Rätsel zu lösen. Erkunden Sie das Weindorf Fontès auf der Suche nach Hinweisen, die Ihnen helfen, das versteckte und unbekannte Erbe des Ortes zu entdecken! Patrick, ein Fremdenführer und Conferencier, enthüllt Ihnen einige Elemente der Geschichte von Fontes.

