VIDE-GRENIER Fonteny Fonteny Catégories d’Évènement: Fonteny

Moselle

VIDE-GRENIER, 30 avril 2023, Fonteny Fonteny. Fonteny ,Moselle , Fonteny VIDE-GRENIER Fonteny Moselle

2023-04-30 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00 Fonteny

Moselle Fonteny . Vide grenier organisé par l’association Les loups, au milieu du village. Buvette et restauration toute la journée. Infos et réservations : Christelle (06 84 52 60 18 ou 03 87 86 62 33 ou lesloupsfonteny@gmail.com.). lesloupsfonteny@gmail.com +33 6 84 52 60 18 Fonteny

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Fonteny, Moselle Autres Lieu Fonteny Adresse Fonteny Moselle Ville Fonteny Fonteny Departement Moselle Tarif Lieu Ville Fonteny

Fonteny Fonteny Fonteny Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fonteny fonteny/

VIDE-GRENIER 2023-04-30 was last modified: by VIDE-GRENIER Fonteny 30 avril 2023 Fonteny Fonteny Moselle Moselle

Fonteny Fonteny Moselle