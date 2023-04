CROISIÈRE REPAS Fontenoy-le-Château Fontenoy-le-Château Catégories d’Évènement: Fontenoy-le-Château

Vosges

CROISIÈRE REPAS, 18 juin 2023, Fontenoy-le-Château Fontenoy-le-Château. Fontenoy-le-Château ,Vosges , Fontenoy-le-Château CROISIÈRE REPAS Port Fontenoy-le-Château Vosges

2023-06-18 11:30:00 – 2023-06-18 14:30:00 Fontenoy-le-Château

Vosges Fontenoy-le-Château . Embarquez sur le canal des Vosges pour une CROISIÈRE-REPAS avec plusieurs passages d’écluses en direction de la Saône.

Découverte commentée de la vallée du Coney au fil de l’eau.

Le tarif comprend le repas Menu Terroir :

Entrée : Terrine campagnarde sur salade Vosgienne aux bluets aigre doux

Plat chaud : Fumé Vosgien sur fondue de Chou Vert à la graine de moutarde et primeurs vapeur du potager

Dessert : Trio de mignardises aux fruits du cru, Mirabelle, Myrtille, Quetsches, pot de crème Bergamote et Pique de fruits de saison

Boissons : eaux minérales, 1/4 de vin et café

Inscriptions impératives à l’Office de Tourisme tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75 http://www.tourisme-epinal.fr/ Fontenoy-le-Château

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Fontenoy-le-Château, Vosges Autres Lieu Fontenoy-le-Château Adresse Port Fontenoy-le-Château Vosges Ville Fontenoy-le-Château Fontenoy-le-Château Departement Vosges Tarif Lieu Ville Fontenoy-le-Château

Fontenoy-le-Château Fontenoy-le-Château Fontenoy-le-Château Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenoy-le-chateau fontenoy-le-chateau/

CROISIÈRE REPAS 2023-06-18 was last modified: by CROISIÈRE REPAS Fontenoy-le-Château 18 juin 2023 Fontenoy-le-Château Port Fontenoy-le-Château Vosges Vosges

Fontenoy-le-Château Fontenoy-le-Château Vosges