FEU DE SAINT JEAN ET FEU D ARTIFICE Fontenoy-le-Château, 22 juillet 2023, Fontenoy-le-Château.

Fontenoy-le-Château,Vosges

La Fête de la Saint-Jean à Fontenoy-le-Château se célèbre chaque année en plein été. Un décor géant en bois sera consumé par le feu !

La soirée de la Saint-Jean à Fontenoy-le-Château dans les Vosges se veut très festive et conviviale : animations dansantes, DJ et feu d’artifice spectaculaire sont traditionnellement au programme. Repas sur réservation

Contribution de soutien 2€ / voiture.

Ces festivités sont organisées par les Amis de l’école de Fontenoy.. Tout public

Samedi 2023-07-22 18:30:00 fin : 2023-07-22 23:59:00. 0 EUR.

Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est



The Saint John’s Day Festival in Fontenoy-le-Château is celebrated every year in the middle of summer. A giant wooden decoration will be consumed by fire!

The Saint-Jean evening in Fontenoy-le-Château in the Vosges is very festive and convivial: dancing animations, DJ and spectacular fireworks are traditionally on the program. Meal on reservation

Contribution of support 2€ / car.

These festivities are organized by the Friends of the Fontenoy School.

La Fête de la Saint-Jean de Fontenoy-le-Château se celebra cada año en pleno verano. Una gigantesca decoración de madera será consumida por el fuego

La velada de Saint-Jean en Fontenoy-le-Château, en los Vosgos, es una ocasión muy festiva y de convivencia: baile, DJ y espectaculares fuegos artificiales figuran tradicionalmente en el programa. Comidas previa reserva

Contribución de apoyo 2? / coche.

Estas fiestas están organizadas por los Amigos de la Escuela de Fontenoy.

Das Johannisfest in Fontenoy-le-Château wird jedes Jahr im Hochsommer gefeiert. Eine riesige Holzdekoration wird vom Feuer verzehrt!

Der Johannisabend in Fontenoy-le-Château in den Vogesen ist sehr festlich und gesellig: Tanzanimationen, DJs und ein spektakuläres Feuerwerk stehen traditionell auf dem Programm. Essen auf Vorbestellung

Unterstützungsbeitrag 2? / Auto.

Die Feierlichkeiten werden von den Freunden der Schule von Fontenoy organisiert.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION