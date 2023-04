FOIRE D’AUTOMNE ET DÉSTOCKAGE, 23 septembre 2023, Fontenoy-la-Joûte.

Les bouquinistes font du vide ! Des Livres à petit prix pour les curieux de tous genres. Des bouquinistes professionnels extérieurs se joindront aux bouquinistes du village. Stands installés devant les boutiques. Entrée libre de 9h00 à 18h00 et restauration sur place. Contact Association les Amis du Livre : 03 83 71 61 03 ou contact@villagedulivre54.fr. Tout public

Samedi 2023-09-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The bookstores make vacuum! Books at low prices for the curious of all kinds. Outside professional book dealers will join the village book dealers. Stands installed in front of the stores. Free entrance from 9:00 am to 6:00 pm and catering on site. Contact Association les Amis du Livre : 03 83 71 61 03 or contact@villagedulivre54.fr

¡Las librerías están de liquidación! Libros a bajo precio para curiosos de todo tipo. Los libreros profesionales de fuera se unirán a los libreros del pueblo. Puestos instalados delante de las tiendas. Entrada gratuita de 9.00 a 18.00 y servicio de restauración in situ. Contacto con la Association les Amis du Livre: 03 83 71 61 03 o contact@villagedulivre54.fr

Die Buchhändler räumen auf! Bücher zu kleinen Preisen für Neugierige aller Art. Professionelle Buchhändler von außerhalb werden sich zu den Buchhändlern im Dorf gesellen. Stände werden vor den Geschäften aufgebaut. Freier Eintritt von 9.00 bis 18.00 Uhr und Verpflegung vor Ort. Kontakt Association les Amis du Livre: 03 83 71 61 03 oder contact@villagedulivre54.fr

Mise à jour le 2023-04-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS