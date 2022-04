FONTENOY FÊTE LA BD Fontenoy-la-Joûte Fontenoy-la-Joûte Catégories d’évènement: Fontenoy-la-Joûte

Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle Fontenoy-la-Joûte Le festival de BD invite chaque année les auteurs et dessinateurs du Grand Est. Pour l’occasion, le Village du Livre organise tout au long du week-end des dédicaces d’auteurs, ateliers pour petits et grands, une exposition à la Galerie Mengotti et bien d’autres animations au milieu des stands de BD d’occasion. Horaires : de 10h à 18h. Entrée libre. Restauration sur place.

Contact : Association les Amis du Livre : 03 83 71 61 03 ou contact@villagedulivre54.fr contact@villagedulivre54.fr +33 3 83 71 61 03 http://www.villagedulivre54.fr/ Village du Livre

