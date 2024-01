Observation des amphibiens au crépuscule Fontenoy, vendredi 22 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:30:00

fin : 2024-03-22 21:00:00

A la nuit tombée, équipés d’une lampe torche, partez pour une immersion totale dans la vie grouillante des amphibiens du Bois Bertrand.

Approchez grenouilles, crapauds et tritons au plus près et découvrez leur mode de vie avec Lucile notre animatrice nature.

A partir de 9 ans

4.5 .

Rue d’Arlaines

Fontenoy 02290 Aisne Hauts-de-France ot@retzenvalois.fr



L’événement Observation des amphibiens au crépuscule Fontenoy a été mis à jour le 2024-01-16 par SIM Hauts-de-France – OT Retz-en-Valois