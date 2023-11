Le Téléthon 2023 à Fontenilles Fontenilles Fontenilles, 1 décembre 2023, Fontenilles.

Le Téléthon 2023 à Fontenilles 1 – 3 décembre Fontenilles Divers

Le Téléthon revient à Fontenilles les 1er, 2 et 3 décembre prochains avec ENVOL Donnons-leur des Ailes et les associations Fontenilloises pour 3 journées d’animations et d’événements au profit de la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.

➡ D’autres animations sont également prévues jusqu’au 10 décembre sur les communes de Saint-Lys et Bonrepos-sur-Aussonnelle.

LE PRORAMME COMPLET SUR FONTENILLES :

Vendredi 1er décembre 2023

Espace Marcel Clermont

– 16h30 / 18h30 KERMESSE ET KARAOKÉ enfants – Entrée libre – avec Happy English, l’APE la fontaine, l’APE Génibrat, The Happy Singers, le PAJ, l’ALAÉ Jeunesse Fontenilles

Goûter, exposition, dessin, châteaux gonflables, maquillage, stand kermesse, karaoké enfants, jeux en bois… Sur tout le week-end, vente de SOS cookies et de décorations de Noël réalisées par le Centre de Loisirs.

– Arrivée de la flamme olympique par les pompiers

– 18h30 SPECTACLE JAZZ par Jazz Dance – Participation libre

– 20h00 REPAS ENVOL 12 € plat + dessert – Choix Colombo de poulet ou Axoa de veau (Traiteur Fred Gourmet – Merci d’amener vos couverts). Inscription avant le 28 novembre 2023 sur Helloasso

– 20h30 Récitation de poésies Russe par The Happy Singers

– 21h00 SOIRÉE KARAOKÉ avec The Happy Singers – Entrée 5 € par personne

École élémentaire Génibrat

– 16h30 / 18h30 Atelier Handisport ALAÉ Génibrat

Samedi 2 décembre 2023

MATIN

Espace Marcel Clermont

– 9h00 Cécifoot avec le Fontenilles Football Club

– 9h00 / 10h00 Fitstick par les Sportifs Volontaires – 5 € par personne, inscription sur place

– 9h30 / 11h30 Atelier Yin yoga et Yoga nidra par Shiatsu Ian – Inscription d’avance sur le site 10 € la séance / Apporter un tapis et un coussin

– 10h00 / 11h00 Cours Zumbathlon avec le Centre des Arts et de la Danse – Participation libre

– 11h00 / 12h00 Cours Street Jazz avec le Centre des Arts et de la Danse – Participation libre

Forge de Fontenilles – à côté de l’Église

– 9h00 / 17h00 Initiation à la forge – fabrication d’un objet avec l’association Lou Foc – petite initiation pour forger un clou (avec participation de 5 €)

APRÈS-MIDI

Espace Marcel Clermont

– 14h00 / 18h00 Baptême de voitures anciennes / Porsche / Ferrari

– 14h00 / 18h00 Balade en calèche / châteaux gonflables ENVOL

– 14h00 / 17h00 Atelier carterie avec Font’EasyCreative

– 15h00 / 17h00 Atelier Handisport avec le PAJ

– 15h00 / 17h00 Démonstration et initiation au Twirling avec l’association Twirling Bâton Fontenilles

– 16h00 / 16h00 dimanche 3 décembre 24h du Tennis Club au tennis Plaine des Sports Christian Jumel

– 16h00 Rando VTT enfant à partir de 9 ans avec Fontenilles VTT casque obligatoire – inscriptions 30 mn avant

– 20h00 Rando VTT nocturne à partir de 9 ans avec Fontenilles VTT casque obligatoire – inscriptions 30 mn avant

– 21h00 Soirée Country avec Line Dance Saint-Lys – Entrée 5 €

Dimanche 3 décembre 2023

MATIN

Esplanade de la Mémoire / Parking Mairie

– 10h00 / 13h00 Stand café, vin chaud, marrons grillés ENVOL

– 11h00 Démonstration de Body Karaté avec Saint-Lys Olympique Karaté

APRÈS-MIDI

Espace Marcel Clermont

– 14h30 Grand LOTO ENVOL avec de nombreux lots à gagner – Ouverture des portes à 13h

Envol Donnons-leur des Ailes

07 81 80 87 26

envolfontenilles@gmail.com

