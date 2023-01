Pochette surprise du THR #9 : “On a toujours besoin d’un plus petit que soi…” Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Mardi 13 juin, 19h30
Entrée libre

Finissage de l’exposition des Fabulettes de Maïa Commère et conférence animée par Shirley Niclais, chercheuse et marionnettiste. Finissage de l’exposition des Fabulettes de Maïa Commère et conférence animée par Shirley Niclais, chercheuse et marionnettiste.

Les Fabulettes sont de l’art miniature : des scènes réalistes tantôt poétiques, tantôt humoristiques, voire érotiques. Comme au théâtre, des situations et des personnages pour raconter à sa façon le monde. ⌜? les POCHETTES SURPRISES : c’est quoi ??⌟

?️ Un mardi par mois à 19h30

?️ ENTRÉE LIBRE

Inspirées par le fameux cône de papier roulé, les pochettes surprises font leur arrivée au THR cette saison !

En guise de friandises : de nouveaux rendez-vous, insolites et aléatoires, pour se retrouver au cœur des thématiques de la saison, au croisement des esthétiques, dans les coulisses de la création et bien d’autres moments acidulés…

Notez ces rendez-vous et laissez-vous surprendre, on s’occupe de tout ! ??️‍♀️❓

En savoir plus : https://www.theatre-halle-roublot.fr/pochettes-surprises Théâtre Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots – Roublot – Carrières Val-de-Marne mardi 13 juin – 19h30 à 20h30

