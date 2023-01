OBJECT SIDE STORY – Big Up Compagnie Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

OBJECT SIDE STORY – Big Up Compagnie Théâtre Halle Roublot, 21 juin 2023 19:30, Fontenay-sous-Bois. Mercredi 21 juin, 19h30 Sur place Entrée libre

Blind test en théâtre d’objets : un buzzer, deux équipes et c’est parti pour un blind test atypique… Redécouvrez les plus grands succès de la chanson sous une forme inédite. Quelque part entre la natation synchronisée, le karaoké et la pêche au canard, Lulu et Cordy, les deux présentateur.rice.s marionnettistes vous feront passer un moment festif sous le signe du théâtre d’objets. Révisez vos classiques ! En entrée libre dans le cadre de la Fête de la musique de la Halle Roublot

Tout public / 30 min

Juste après, profitez du concert du Comptoir ! Théâtre Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots – Roublot – Carrières Val-de-Marne mercredi 21 juin – 19h30 à 20h00

