La mort grandiose des marionnettes Théâtre Halle Roublot, 16 février 2023 19:30, Fontenay-sous-Bois.

Jeudi 16 février, 19h30 Sur place Sur réservation : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit / 5€ moins de 16 ans https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/la-mort-grandiose-des-marionnettes, https://www.vostickets.net/billet?ID=THEATRE_HALLES_ROUBLOT&SPC=15798, contact@theatre-halle-roublot.fr, 0182015202

« Un des spectacles les plus délirants, les plus farfelus et les plus inventifs que vous aurez jamais l’occasion de voir. » The Toronto Star

Assistez à un impitoyable massacre de petites personnes minuscules !

Cette délirante danse macabre teintée d’humour noir et de burlesque nous plonge dans une succession d’aventures héroïques et satiriques. Des marionnettes, dont la vie ne tient qu’à un fil, vouées à des morts aussi certaines que farfelues, rendront leur dernier soupir pour notre plus grand plaisir.

Une inventivité à couper le souffle, menée par une troupe d’artistes canadien.ne.s délirants et audacieux.

Compagnie : The Old Trout Puppet Workshop & Friends

Esthétique : Marionnettes pour adultes et humour noir

Public : Ados-adultes +12 ans

Durée : 65 min

Théâtre Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots – Roublot – Carrières Val-de-Marne

jeudi 16 février – 19h30 à 20h40