Samedi 13 mai, 18h00
Sur réservation : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit / 5€ tarif enfant

~ Poèmes sonores et visuels ~

Une performance technologique, musicale et visuelle inspirée de la poésie japonaise. De chaque côté d’un écran, se font face un artiste visuel et un musicien multi-instrumentiste. Ensemble, par la magie des arts numériques, du théâtre d’objets et de la musique assistée par ordinateur, ils donnent naissance à des poèmes visuels et sonores. Ils détournent et célèbrent des objets et sons du quotidien : des couteaux qui dansent, un jazz improvisé, des traces de pas dans le sable, des cigales numériques qui chantent, de la musique minimaliste, une allumette s’allumant à distance… Au sein d’un dispositif joliment immersif, s’offre alors au spectateur.rice une myriade de petites expériences technologiques et poétiques, à l’imagination fertile, où l’humour s’invite aussi avec grâce. Tout public +8 ans

Tout public +8 ans
60 min
Théâtre Halle Roublot
95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois

