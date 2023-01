EXIsTENCEs – Cie Index Théâtre Halle Roublot, 24 mars 2023 19:30, Fontenay-sous-Bois.

Vendredi 24 mars, 19h30 Sur place Sur réservation. Tarif plein 12€ / tarif réduit 8€ / tarif enfant 5€ https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/existences, https://www.vostickets.net/billet?ID=THEATRE_HALLES_ROUBLOT&SPC=15802, contact@theatre-halle-roublot.fr, 0182015202

Le SOS d’une terrienne en détresse…

Après la mort de l’un de ses pantins, la marionnettiste prend la décision d’arrêter la représentation pour s’interroger sur son rapport à l’existence et au sens de la vie : Qu’est-ce qui est vrai ? À quoi sert notre conscience si on doute ? Pourquoi existons-nous ? À quoi bon vivre si on meurt ?

Coûte que coûte et avec beaucoup d’humour, elle tente de trouver des réponses face à l’absurdité… Aux côtés d’un four à gâteau, d’un dinosaure et d’un coussin dépressif, nous voilà embarqués dans une aventure existentielle lucide et joyeuse.

EXIsTENCEs s’inspire très librement du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus.

Tout public +11 ans

80 min

Théâtre Halle Roublot 95 rue roublot 94120 Fontenay-sous-Bois 94120 Fontenay-sous-Bois Rigollots – Roublot – Carrières Val-de-Marne

vendredi 24 mars – 19h30 à 21h00