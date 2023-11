Comme ça Festival l’Ouïe cyclette LE COMPTOIR, 22 décembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS.

Comme ça Festival l’Ouïe cyclette LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-12-22 à 20:45 (2023-12-22 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Festival l’Ouïe cyclette Venez au concert à bicyclette ! Une bicyclette qui fait des ronds dans l’eau, combien ça coûte ? Les visiteurs du soir, c’est bien dans le p’tit ciné d’en bas de chez moi ? Un zeste de music-hall, une touche de “minimal” : le moindre élément, le moindre détail sera souligné, rien ne sera oublié du verre qui chante, de la chaussure qui parle… Des petites merveilles de la vie qui passe ainsi : une fanfare, un chien, des allumettes. Entrez, entrez, n’ayez pas peur, dans le grand cabaret autour du label Saravah, de Pierre Barouh et sa périphérie. Chansons d’Allain Leprest, Béatrice Arnac, Eric Lareine, Maïa Barouh, musiques de l’Art Ensemble of Chicago, Pierre Barouh, commandes de textes à des autrices, jonglerie sonore et circassienne avec Dimas Tavane. Avec : Loic LANTOINE (voix) Eric LAREINE (voix, harmonica) Maïa BAROUH (accordéon) Denis CHAROLLES (percussions, trombone, voix) Julien EIL (clarinettes, flûtes, saxophones) Aurélie SARAF (harpe) invitée Sophia BORTOLUZZI (basse, voix)

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne

20.0

EUR20.0.

