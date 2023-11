Néon LE COMPTOIR, 15 décembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS.

Néon LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:45 (2023-12-15 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Libre cours 1 Mathias Lévy Néon est une création née de la rencontre de Mathias Lévy avec Pierre Tereygeol (guitare, chant) et Éric Pérez (batterie chant), qui ne sont autre que la rythmique magique du groupe Baabox, et avec la saxophoniste Camille Maussion, véritable révélation de la nouvelle scène jazz parisienne (Nefertiti quartet, Mamie JOTAX). Dans ce groupe, quatre leaders-compositeurs développent un son et une énergie électrique, à la recherche de la transe, alternant improvisations rythmiques, mélodies déjantées à la Frank Zappa et séquences minimalistes. Avec : Mathias LEVY (violon, voix) Eric PEREZ (batterie, percussions, voix) Camille MAUSSION (saxophone) Pierre TEREYGEOL (guitare, voix)

Votre billet est ici

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne

20.0

EUR20.0.

