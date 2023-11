La Litanie Des Cilmes Les Apéros Ma Non Troppo LE COMPTOIR Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne La Litanie Des Cilmes Les Apéros Ma Non Troppo LE COMPTOIR, 9 décembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS. La Litanie Des Cilmes Les Apéros Ma Non Troppo LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 19:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Un apéro perché au sommet des grands arbres pour découvrir les prières païennes de La Litanie des cimes. “…Créé en 2019, par le violoniste Clément Janinet avec Élodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violoncelle, La Litanie des cimes impose facilement ses paysages imaginaires, ses appels à l’alarme, ses souffles mêlés. L’improvisation y est libre, pudique sans être recluse, l’harmonie sans cesse rebattue par la répétition des motifs. L’écriture est régulièrement secouée d’une énergie Free ardente. Cette musique très ouverte pourrait sonner comme une bande son d’après la fin du monde, entendue depuis un jardin zen. Tiens, en parlant de Japon. Il y a, là-bas, le Hanami, une tradition qui consiste à contempler la naissance puis l’éclosion des premières feuilles sur les branches des cerisiers. C’est assez poétique, peut-être même un peu cul-cul, vu d’ici. Oui, si l’on ignore qu’il faut se mettre la tête à l’envers au saké pendant qu’on observe les bourgeons éclore. Faites ceci en écoutant la Litanie des cimes, l’apocalypse vue par le trio gagne en chaleur. Qui a dit que les univers post-nucléaires devaient être très froids ? » Guillaume Malvoisin Avec : Clément JANINET (violon, composition) Elodie PASQUIER (clarinettes) Bruno DUCRET (violoncelle) Votre billet est ici LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne 20.0

Détails Catégories d'Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne

