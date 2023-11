Antonin Leymarie Hyperactive Leslie LE COMPTOIR Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Antonin Leymarie Hyperactive Leslie LE COMPTOIR, 8 décembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS. Antonin Leymarie Hyperactive Leslie LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:45 (2023-12-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Libre cours 2 Antonin Leymarie Antonin Leymarie, batteur et percussionniste, traverse le paysage musical français – jazz, électro, musiques africaines, (post-)rock, musique contemporaine – au rythme de ses envies. L’aventure solitaire de cette soirée nous réunit dans une expérience organique et fiévreuse ; imprévisiblement attentif, il nous invite à lâcher les amarres. “Si tu rentres pas en transe, c’est que ton antidépresseur est surdosé” … Avec : Antonin LEYMARIE (batterie augmentée) Maxime BARON (lumière) Hugo HEREDIA (son) Antonin Leymarie Antonin Leymarie Votre billet est ici LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne 20.0

Détails Catégories d'Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne

