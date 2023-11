Trio Atea LE COMPTOIR, 7 décembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS.

Trio Atea LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:45 (2023-12-07 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

JOCE MIENNIEL ET LES INSTRUMENTS MIGRATEURS Joce Mienniel et les instruments migrateurs « Atea », c’est « la porte » en langue basque. Celle qui rassure, qui claque, qui invite ou intrigue.Témoin, gardienne d’histoires de vies, d’humeur et de sueur. Entrer ou sortir. S’arrêter. Traverser. Passer d’un monde à un autre, de l’ici vers l’ailleurs, du souvenir à la destination rêvée, du réel à l’imaginaire, jusqu’à l’inconscient. Frapper à la porte d’un troquet, d’une ferme basque, d’un palace, d’une maison du quartier Lapa à Rio, d’une habitation du Pays Dogon, ou à la porte du 221B Baker Street à Londres… Avec : Joce MIENNIEL (flûtes) France Pierre DURAND (guitare) France Didier ITHURSARRY (accordéon) Pays Basque Joce Minniel Joce Minniel

Votre billet est ici

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici