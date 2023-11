Kananaye Festival Africolor LE COMPTOIR, 1 décembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS.

Kananaye Festival Africolor LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:45 (2023-12-01 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Quinzaine de la solidarité internationale Festival Africolor Concocté dans la chaleur ouatée des studios de Bobo, Kananayé est une hydre musicale à 5 têtes, un album écrit collectivement, au carrefour d’univers artistiques pluriels. Alliant slam, chansons en français, dioula, moré, anglais, le vent de l’improvisation en poupe, mais la boussole toujours pointée vers les musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, le son de Kananayé voyage entre Paris et Bobo, raconte la vie d’aujourd’hui, emprunte les chemins du blues, sillonne vers les rivages afro-américains, insufflant à l’arrivée une musique très actuelle, emmenée par une belle complicité et le bonheur de jouer ensemble. « Kananayé », comme on dit dans les rues de Bobo, c’est pas facile, mais ça va aller ! Avec : Kanazoé (balafon, percussions, voix) Boubacar DJIGA (n’goni, percussions, voix) Achille NACOULMA (batterie, percussions, voix) Clotilde RULLAUD (chant, flûte) Abdoulaye TRAORÉ (guitares)

Votre billet est ici

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici