Val-de-Marne Gnawa University Trio On a tout Gombri LE COMPTOIR, 10 novembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS. Gnawa University Trio On a tout Gombri LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:45 (2023-11-10 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Quelle belle rencontre que celle d’Aziz Sahmaoui, l’un des fondateurs, leaders et compositeurs du groupe world des années 90 l’Orchestre National de Barbès (ONB). Après avoir sillonné le monde avec ce groupe phare, il fonde l’« University of Gnawa » réalisée par le producteur Martin Meissonnier. Il nous propose ce soir des retrouvailles avec un autre membre de l’ONB, Jean-Baptiste Ferré, et le très délicat Adhil Mirghani aux percussions et au chant, pour nous faire découvrir l’âme de la musique gnawa à travers de nouvelles compositions laissant une belle place à l’improvisation. Avec : Aziz SAHMAOUI (mandole, gombri, percussions,chant) Adhil MIRGHANI (percussions, chant) Jean Baptiste FERRÉ (piano, clavier) Votre billet est ici LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne 20.0

Détails Catégories d'Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu LE COMPTOIR Adresse Halle Roublot - 95 rue Roublot Ville FONTENAY SOUS BOIS

