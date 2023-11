Joce Mienniel Et les Instruments Migrateurs LE COMPTOIR Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne Joce Mienniel Et les Instruments Migrateurs LE COMPTOIR, 9 novembre 2023, FONTENAY SOUS BOIS. Joce Mienniel Et les Instruments Migrateurs LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:45 (2023-11-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Pour ce rendez-vous mensuel, Joce Mienniel rassemble des artistes hors-norme, comme lui, venant des 5 continents, dialoguant par-delà les frontières. Ils parleront d’une même voix le langage universel de la musique. Le rendez-vous coup de cœur du Comptoir ! Avec : Joce MIENNIEL (flûtes) FRA Amrat HUSSAIN (tablas) IND Mieko MIYAZAKI (koto) JPN Joce Mienniel Joce Mienniel Votre billet est ici LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne 20.0

EUR20.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu LE COMPTOIR Adresse Halle Roublot - 95 rue Roublot Ville FONTENAY SOUS BOIS Departement Val-de-Marne Lieu Ville LE COMPTOIR latitude longitude 48.85125555011917;2.458546850845552

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/