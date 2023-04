FESTIVAL « LES NUITS COURTES » Avenue de la Gare, 27 octobre 2023, Fontenay-le-Comte.

La 6e édition 2023 du Festival « Les Nuits Courtes » se tiendra le 27 et 28 octobre 2023 !.

2023-10-27 à ; fin : 2023-10-28 . .

Avenue de la Gare Espace René Cassin – Parking Bel Air

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The 6th edition 2023 of the Festival « Les Nuits Courtes » will be held on October 27th and 28th 2023!

La 6ª edición del Festival « Les Nuits Courtes » se celebrará los días 27 y 28 de octubre de 2023

Die 6. Ausgabe 2023 des Festivals « Les Nuits Courtes » wird am 27. und 28. Oktober 2023 stattfinden!

Mise à jour le 2023-04-18 par Vendée Expansion