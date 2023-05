LUMIÈRES ET COULEURS À NOTRE-DAME – CONFÉRENCES « LUCIEN-LÉOPOLD LOBIN » Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée LUMIÈRES ET COULEURS À NOTRE-DAME – CONFÉRENCES « LUCIEN-LÉOPOLD LOBIN » Église Notre-Dame, 2 juillet 2023, Fontenay-le-Comte. Dimanche 2 juillet, profitez de 2 conférences « Lumières et couleurs à Notre-Dame »..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 16:30:00. .

Église Notre-Dame

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Sunday July 2, enjoy 2 conferences « Lights and colors at Notre-Dame ». El domingo 2 de julio, disfrute de dos conferencias sobre « Luces y colores en Notre-Dame ». Am Sonntag, den 2. Juli, genießen Sie zwei Vorträge « Lichter und Farben in Notre-Dame ».

