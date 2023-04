LUMIÈRES ET COULEURS À NOTRE-DAME – VERNISSAGE DE L’EXPOSITION Église Notre-Dame Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vernissage de l'exposition: « Les anciens vitraux du Chœur de Notre-Dame ». 2023-07-02

Église Notre-Dame

Église Notre-Dame
Fontenay-le-Comte 85200 Vendée



Opening of the exhibition: « The old stained glass windows of the Chœur de Notre-Dame ». Inauguración de la exposición: « Las antiguas vidrieras de la Chœur de Notre-Dame ». Vernissage der Ausstellung: « Die alten Glasfenster des Chœur de Notre-Dame ».

