CONFÉRENCE « LES DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DU SUD DE LA VENDÉE PORTEUSES DE NOUVELLES CONNAISSANCES » Église Notre-Dame, 18 juin 2023, Fontenay-le-Comte.

Requiem de Mozart par Erwin List avec, en prélude aux grandes orgues, des pièces de J.S. BACH par Christine METAY-SEGUI..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 17:00:00. .

Église Notre-Dame

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Mozart’s Requiem by Erwin List with, as a prelude to the great organs, pieces by J.S. BACH by Christine METAY-SEGUI.

Réquiem de Mozart por Erwin List con, como preludio a los grandes órganos, piezas de J.S. BACH por Christine METAY-SEGUI.

Mozart-Requiem von Erwin List mit, als Vorspiel an den großen Orgeln, Stücken von J.S. BACH von Christine METAY-SEGUI.

Mise à jour le 2023-04-06 par Vendée Expansion