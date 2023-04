CINÉ-CLUB -TOUT SUR MA MÈRE 8 rue de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

CINÉ-CLUB -TOUT SUR MA MÈRE 8 rue de l’Ancien Hôpital, 9 juin 2023, Fontenay-le-Comte. Ciné club Saison 2022-2023. Tous les films sont projetés en Version Originale..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

8 rue de l’Ancien Hôpital Cinéma

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Ciné club Season 2022-2023. All films are shown in their original version. Ciné club Temporada 2022-2023. Todas las películas se proyectan en versión original. Ciné club Saison 2022-2023. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt. Mise à jour le 2023-04-14 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu 8 rue de l'Ancien Hôpital Adresse 8 rue de l'Ancien Hôpital Cinéma Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Lieu Ville 8 rue de l'Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte

8 rue de l'Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

CINÉ-CLUB -TOUT SUR MA MÈRE 8 rue de l’Ancien Hôpital 2023-06-09 was last modified: by CINÉ-CLUB -TOUT SUR MA MÈRE 8 rue de l’Ancien Hôpital 8 rue de l'Ancien Hôpital 9 juin 2023 8 Rue de l'Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte Vendée